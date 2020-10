"Vimos o que aconteceu com as pessoas de idade nalgumas partes do Mundo por causa do coronavírus. Não deviam morrer assim. Na realidade, porém, tinha já acontecido algo semelhante devido às ondas de calor e noutras circunstâncias: cruelmente descartados.”









Na encíclica ‘Fratelli Tutti’ (Todos irmãos), a terceira do Papa Francisco, assinada em Assis e este domingo divulgada no Vaticano, o líder da Igreja diz que a pandemia veio pôr a nu a fragilidade da Humanidade, condenando o elevado número de idosos mortos e falando em vidas “cruelmente” descartadas.

No texto, em cuja apresentação participou o padre português António Ferreira da Costa, são condenados os “sistemas corruptos que impedem o desenvolvimento digno dos povos”, o ressurgimento de populismos, racismo e discursos de ódio e a pena de morte.





Denunciando o “globalismo” do mercado de capitais, que responsabiliza pelo aumento de desigualdades e injustiças sociais, o Papa alerta para a necessidade de ser superado o “dogma de fé neoliberal”. E voltando à Covid-19, o Papa lembra que a “fragilidade dos sistemas perante a pandemia evidenciou que nem tudo se resolve com a liberdade de mercado”.





E lança este apelo: “Com o dinheiro usado em armas, constituamos um fundo mundial, para acabar de vez com a fome.”



Marcelo diz que é a prova de que "a Igreja não se acomoda"

"Um grito brutal, de uma coragem ilimitada." É assim que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, classifica a nova encíclica do Papa Francisco. Referindo que esta é a prova de que "a Igreja Católica não se acomoda", Marcelo destaca a evocação do "exemplo de S. Francisco de Assis" e o facto de esta encíclica traduzir "muito do que de mais inovador houve no Concílio Vaticano II".



Bispos portugueses e outras citações desta nova encíclica

"É um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte." A frase dos bispos portugueses é de 2003 e é uma das citações de Francisco. Mas, nas 200 páginas da encíclica, há citações de Luther King, Desmond Tutu, Wim Wenders ou Vinicius de Moraes.