O bispo Américo Aguiar afirmou hoje que o Papa lhe disse para ter "Setúbal no seu coração", quando foi investido cardeal por Francisco, no consistório na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

Ao descrever o momento que se seguiu à entrega do barrete e anel cardinalícios, e da bula de nomeação, Américo Aguiar, futuro bispo da Diocese de Setúbal, afirmou que Francisco "falou de Setúbal".

"'Tem Setúbal no seu coração'", precisou o cardeal, considerando que foi "particularmente bonito e inspirador".