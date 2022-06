Um grupo de 12 utentes do Centro Social Paroquial dos Pousos, em Leiria, foi esta quarta-feira recebido pelo Papa Francisco, no Vaticano, durante a audiência geral das quartas-feiras. A secretária da Direção do Centro Social, responsável que está a acompanhar os idosos nesta deslocação, disse que “houve muito, muito choro, muitas emoções” no encontro.“Nunca mais se vão esquecer deste momento”, afirmou Alexandra Neves. No final da audiência, o Papa saudou o grupo, que antes da viagem a comunicou, por carta, ao Sumo Pontífice.