O Papa Francisco dirigiu as primeiras palavras aos fiéis uma vez concluída a cirurgia a uma hérnia incisional, a que foi submetido com anestesia geral. O Papa foi “informado das mensagens de proximidade e afeto que chegaram nas últimas horas e expressa a sua gratidão, pedindo, ao mesmo tempo, que continuem a rezar por ele”, refere a nota do diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, esta quinta-feira divulgada.









Ver comentários