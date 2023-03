Papa Franciso diz que a igualdade de oportunidades para as mulheres é "a chave" para um mundo melhor

O Papa Francisco abordou, esta quarta-feira, a violência e o preconceito contra as mulheres e disse que a igualdade de salários e de oportunidades são "a chave" para criar um mundo mais pacífico, após um inquérito feito às mulheres católicas mostrar que muitas sentiam que a Igreja as discriminava.Numa publicação feita no de notícias oficial do Vaticano, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o pontífice salientou as diferenças entre homens e mulheres e apelou à "igualdade na diversidade" num "campo de jogo aberto a todos os jogadores"."Acredito que, se as mulheres pudessem desfrutar de plena igualdade de oportunidades, poderiam contribuir substancialmente para a mudança necessária, rumo a um mundo de paz, inclusão, solidariedade e sustentabilidade integral", disse o Papa, que condenou a discriminação contra as mulheres mas, tal como os seus antecessores, excluiu um sacerdócio feminino. A Igreja Católica ensina que só os homens podem tornar-se padres porque Jesus escolheu os homens como seus apóstolos, refere a Reuters.Um inquérito divulgado esta quarta-feira, pela Universidade de Newcastle, na Austrália, mostrou que quase 80% das mais de 17 mil mulheres católicas inquiridas afirmaram que as mulheres deveriam ser incluídas a todos os níveis de liderança da Igreja.