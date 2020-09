Parlamento vai ouvir ministras da Saúde e da Segurança Social sobre surtos de Covid-19 em lares

A Comissão de Saúde aprovou hoje a audição no parlamento das ministras da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre os surtos de covid-19 em lares.

De acordo com a presidente da comissão, a deputada socialista Maria Antónia de Almeida Santos, as audições da ministra da Saúde, Marta Temido, e da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, foram aprovadas por unanimidade e o seu agendamento está dependente da coordenação com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, que também aprovou requerimentos para audição das duas governantes pelo mesmo motivo.

O pedido para audição conjunta das ministras foi apresentado pelo CDS-PP, que também requereu e viu aprovada a audição da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sobre "os vários surtos que têm vindo a registar-se em vários lares (IPSS ou outros), cujo caso mais grave ocorreu na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva", em Reguengos de Monsaraz.