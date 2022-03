A fraca qualidade do ar provocada pelas poeiras oriundas do Norte de África levou a uma concentração de partículas inaláveis 12 vezes acima do limite máximo diário para proteção da saúde humana.De acordo com os dados do portal da Qualidade do Ar, da Agência Portuguesa do Ambiente, às 16h00 desta quarta-feira, Vouzela registava uma média a 24 horas de 620 microgramas de partículas PM10 por metro cúbico, muito acima do limite máximo diário de 50 microgramas/m3.