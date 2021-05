Partiste na tua casa a olhar para os ‘papis’ e para o Homem-Aranha, rodeado dos teus peluches, no colo da ‘mummy’ e com os beijinhos do ‘papi’. Voaste com a leveza de quem deixou muito no coração de tantos e tantas!”. A mensagem emotiva foi este sábado deixada nas redes sociais pelos pais do pequeno Tomás Vilaça, de 7 anos e natural de Braga, que perdeu a luta contra o cancro.

