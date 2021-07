Pedidos de ajuda financeira para os animais disparam em Portugal com a pandemia

As famílias que ficaram sem meios financeiros para fazer face às despesas com os seus animais de estimação aumentaram 30% em 2020 e duplicaram este ano, segundo dados da Animal Life, a única associação em Portugal vocacionada para apoio específico a pessoas carenciadas com cães ou gatos.“O desemprego e o layoff levaram muitas pessoas a terem dificuldade em assegurar alimentação e sobretudo cuidados médico-veterinários. A mortalidade subiu e muitas pessoas ficaram com os animais de estimação de familiares falecidos, mas sem que tivessem condições para isso”, disse ao Correio da Manhã, Rodrigo Livreiro, presidente da Animal Life.