“Pedimos perdão a todas as vítimas: às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e às que ainda convivem com a sua dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém”. A frase foi, esta segunda-feira à tarde, proferida por D. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), na reação do episcopado ao relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.









