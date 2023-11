Pedro Abrunhosa nos 125 anos dos Bombeiros de Felgueiras

A Associação Humanitárias do Bombeiros Voluntários de Felgueiras assinala, dia 24 de novembro, 125 anos e, desde junho, têm sido muitas as atividades para assinalar a data.



Este sábado, pelas 21h30, é a vez do cantor portuense Pedro Abrunhosa subir ao palco instalado junto ao quartel e fazer as delícias dos felgueirenses. São esperadas milhares de pessoas.





Nesse sentido, haverá uma alteração à circulação na rua dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras que estará cortada ao trânsito. As comemorações prosseguem, dia 25, com a atuação da Banda da Armada da Marinha Portuguesa, no quartel, às 21h30.No dia 26, realiza-se a sessão solene também no quartel da Associação. A cerimónia deverá contar com a presença do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e responsáveis de entidades nacionais ligadas aos bombeiros e à Proteção Civil.Para além das atividades culturais, nos últimos meses, têm sido realizadas atividades relativas ao trabalho da corporação, entre elas, a realização de um simulacro de explosão/incêndio, realizado no dia 11 de novembro.