João Lobo Cristino já pescou siluros com quase 30 quilos, mas na 4ª-feira a rede apanhou um espécime de 60 quilos e 2,17 metros do rabo à barbilha. “Não deu muita luta, mas é preciso ter cuidado porque têm muita força”, conta ao CM o pescador do Tejo, natural de Valada (Cartaxo) e que centra a sua atividade na aldeia avieira de Porto da Palha (Azambuja).









O peixe foi pendurado numa figueira à beira-rio e depois de pesado e medido por uma equipa de biólogos, foi cedido ao Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE), para que seja estudada a cadeia alimentar desta espécie invasora. “É um predador, come tudo, da lampreia ao sável. Destrói as redes, que podem custar 300 euros”, lamenta João Cristino. “São uma praga”, só defendida por alguns pescadores desportivos.

“É uma espécie que atinge grandes dimensões, não tem predadores”, explica ao CM Filipe Ribeiro, investigador do MARE na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O siluro chegou ao Tejo português entre 2006 e 2008, vindo de Espanha. Um siluro de pequenas dimensões pode colocar 80 mil ovos – o exemplar pescado na 4ª-feira, que deve ter 10 anos, pode ter colocado até 500 mil ovos. “Há centenas de milhares de siluros no Tejo, é necessário mitigar o impacto da espécie”, frisa. Mais fiscalização sobre os pescadores desportivos “que procuram os troféus, devolvendo o siluro à água, que é ilegal”, é uma das medidas que defende.







saiba mais





272



Portugal e Espanha têm identificadas 272 espécies potencialmente invasoras (e que podem provocar danos) em águas interiores de ambos os países, entre as quais estão peixes, anfíbios e plantas aquáticas.





Peixe-gato europeu



O siluro (silurus glanis) é um peixe de água doce, originário dos grandes rios da Europa Central. Pode viver até aos 60 anos, em cativeiro. Em Portugal, o maior que tinha sido apanhado até agora pesava 56 quilos e media 1,98 metros.





Plano nacional em curso



O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas está a elaborar um Plano de Ação para o Controlo do Siluro e avançou também com um estudo sobre a prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras.





Espécie nova a cada 2 anos



O projeto FRISK pretende determinar as rotas de invasão de peixes introduzidos em ecossistemas de água doce. Atualmente, a cada dois anos chega a Portugal uma nova espécie exótica de peixe.





Praga comprovada



O siluro é uma espécie invasora que se torna dominante. No rio Pó, em Itália, a espécie surgiu na década de 50 do século passado. Atualmente, 70% dos peixes que são apanhados no rio são siluros. No Garonne, em França, foram observados siluros a caçar em grupo sáveis na época da desova.





Espécie predadora já detetada no Douro



Já foram detetados siluros no rio Douro. “É importante que a espécie não seja levada para outros rios”, apela Filipe Ribeiro, do MARE.





Milhares de peixes mortos em Castelo Branco



Milhares de peixes mortos estão a ser retirados da albufeira de Santa Águeda (Castelo Branco). A autarquia garante que a água tem qualidade.