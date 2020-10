Pelo menos 13 infetados com Covid-19 em surto ligado a valências da Misericórdia de Vila Viçosa

Pelo menos 13 pessoas relacionadas com um surto de covid-19 identificado em valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa (Évora) testaram positivo ao novo coronavírus, disse esta quinta-feira Jorge Rosa, provedor da instituição.

Em declarações à agência Lusa, o provedor indicou que os casos positivos de covid-19 são oito utentes do Centro de Dia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa, uma funcionária daquele centro e dois familiares, o marido e a filha, e dois utentes do lar de Vila Viçosa.

Jorge Rosa adiantou que dos testes efetuados na quarta-feira, aos utentes e funcionários do lar de Vila Viçosa e do Centro de Dia de Bencatel, assim como a familiares de uma funcionária do centro de dia, receberam esta quinta-feira os resultados de apenas 13, sendo 12 positivos e um inconclusivo.

Segundo o provedor, a primeira pessoa que testou positivo à doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é a funcionária do Centro de Dia de Bencatel, que após confirmação, deu origem aos testes realizados na quarta-feira.

De acordo com o provedor, na sexta-feira são conhecidos os resultados dos restantes testes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.128 pessoas dos 93.294 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.