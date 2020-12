Pelo menos 30 pessoas estão infetadas com Covid-19 na sequência de um convívio da matança do porco nas Covas, na zona alta da Ribeira Brava, na Madeira.De acordo com informação avançada pelo Jornal da Madeira, esta terça-feira tinham sido identificados sete casos. O convívio da matança do porco terá tido a presença de emigrantes que regressam do Reino Unido.Após terem conhecimento deste caso, houve mais pessoas a serem testadas, resultando em 30 infetados com Covid-19 naquele evento.