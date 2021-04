Penacova combate a vespa asiática com 400 armadilhas instaladas

O combate à proliferação da vespa asiática no concelho de Penacova está a ser assegurado com apoio de 400 armadilhas instaladas, anunciou esta terça-feira a Câmara Municipal.

"Além da desativação de ninhos, a equipa de intervenção, criada no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, tem vindo a reforçar a prevenção e o combate à expansão da espécie, instalando e fazendo a manutenção de 400 armadilhas", informa em comunicado a autarquia de Penacova, presidida por Humberto Oliveira.

No âmbito do Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal e do Plano Municipal de Combate à Vespa Asiática, este município do distrito de Coimbra "tem prosseguido a (...) desativação de ninhos detetados na área geográfica do concelho, com o objetivo de controlar a proliferação desta espécie, vulgarmente conhecida como vespa asiática, que afeta particularmente a produção apícola".

A referida equipa da Proteção Civil é também "responsável pela manutenção periódica das armadilhas, limpeza, substituição do atrativo, contagem e registo das capturas e posterior recolha das armadilhas para prevenir a proliferação de plásticos indesejados" no território.

"O trabalho que esta equipa tem vindo a realizar é fundamental e é fundamental que ocorra nesta altura do ano, porque este é um período determinante para a prevenção (...). Só prevenindo conseguimos combater com sucesso", defende o coordenador municipal de Proteção Civil, Vasco Morais, citado na nota.

Realçando o "sucesso da estratégia" seguida, a Câmara adianta que estão a ser testados "dois tipos de atrativo: um composto por água, açúcar e fermento de padeiro e outro composto por vinho branco, cerveja preta e groselha".

Com esta experiência, "pretende verificar qual o isco mais eficaz na captura" destes insetos invasores, que nos últimos anos causaram avultados prejuízos nos apiários de norte a sul do país.

"Não se aproxime das armadilhas, não lhes toque, nem as vandalize", pede a Câmara de Penacova à população e aos visitantes.