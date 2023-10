Um aumento de percevejos na cidade de Paris, em França, está a alertar as autoridades que procuram medidas para "assegurar e proteger" a população. O caso é particularmente grave nos transportes públicos, nomeadamente comboios, mas também passa por locais como os cinemas. O Ministério da Educação francês viu-se obrigado a encerrar sete escolas face à praga de percevejos que o país europeu tem enfrentado nos últimos dias.Ainda que não haja para já relatos de pragas de percevejos em Portugal, os turistas são aconselhados a inspecionar minuciosamente as camas e os assentos dos transportes públicos. Quando regressarem ao país de origem devem analisar as bagagens para detetar os insetos. A roupa usada deve ser lavada com temperaturas muito quentes.A DECO Proteste explica que problemas de insónia ou ansiedade podem indicar que foi mordido por um percevejo, mas há outras características a ter em conta: se tiver uma zona ligeiramente inchada, que apresente vermelhidão e que cause comichão ou irritação.Se não tiver marcas no corpo, o melhor será procurar por manchas de sangue nos lençóis e fronhas ou manchas escuras de excrementos do inseto.