Pedido de ajuda por parte do Governo português levou os germânicos a enviarem de urgência uma equipa composta por 26 profissionais de saúde liderada por Ulrich Baumgärtner, o chefe da equipa médica militar alemã.

A evolução descontrolada da pandemia de Covid-19 em Portugal durante o mês de janeiro deixou a ministra da Saúde, Marta Temido, sem mãos a medir. Foi a 25 de janeiro que se estabeleceram os primeiros contactos com a ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, para apelar ao auxilio deste país que também tem travado uma dura batalha contra a Covid-19.



Os germânicos responderam com uma equipa de 26 profissionais de saúde especializados e com o envio de 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares.



O 'batalhão' alemão será liderado pelo experiente chefe da equipa médica militar Ulrich Baumgärtner, que espera ajudar a "aliviar" a sobrecarga do sistema de saúde português.

Os números catastróficos do primeiro mês de 2021 mostraram que Portugal não estava preparado para uma nova e mais letal vaga pandémica da Covid-19. Janeiro foi o mês com mais mortes dos últimos 12 anos e a Covid-19 foi responsável por um em cada quatro óbitos.







As filas de ambulâncias à porta das principais unidades hospitalares de Lisboa, como o Hospital de Santa Maria, e o tempo de espera com que os doentes transportados de urgência eram confrontados demonstraram as falhas evidentes de um plano que continua a apresentar debilidades - com os internamentos em enfermaria e em unidades de Cuidados Intensivos a baterem valores recorde - sendo agora necessária a chegada de ajuda externa para aumentar o número de especialistas em terapia intensiva e o material destinado a estes tratamentos.



O apoio alemão é o primeiro a chegar a Portugal, mas Espanha, Áustria e a própria Comissão Europeia já só esperam indicações do Governo liderado por António Costa para saberem como podem ajudar.



A equipa médica alemã enviada para Portugal é composta por 26 militares (médicos e enfermeiros), que trazem consigo 150 camas de campanha e 50 ventiladores, que serão instalados na área da Grande Lisboa.



A equipa médica alemã enviada para Portugal é composta por 26 militares (médicos e enfermeiros), que trazem consigo 150 camas de campanha e 50 ventiladores, que serão instalados na área da Grande Lisboa.

A principal função destes profissionais, que integram o comando de serviço médico de emergência na cidade de Leer, será tratar doentes em Cuidados Intensivos. O trabalho será acompanhado pelo inspetor do serviço médico militar, Generaloberstabsarzt (principal general médico) Ulrich Baumgärtner, de 60 anos, que já conta com missões no Afeganistão e Kosovo, entre outros.







"Sabemos que o sistema de saúde em Portugal está, por vezes, muito sobrecarregado. O quadro de funcionários dos hospitais e principalmente das Unidades de Cuidados Intensivos atingiu o limite. Queremos apoiá-los com a nossa equipa, mas também com material clínico, para, pelo menos, aliviar a situação", referiu Ulrich Baumgärtner antes da partida para Lisboa.



Os militares vão permanecer em Portugal durante um período de aproximadamente três semanas, estando prevista a substituição dos profissionais a cada 21 dias, até ao final de março, caso seja necessário.







