Petição contra dragagens no rio Arade

Está a aumentar a contestação ao projeto de dragagens no rio Arade, que tem como objetivo o alargamento e aprofundamento do canal de navegação para permitir a entrada de navios de cruzeiro de maior dimensão no Porto de Portimão.



Depois dos pareceres negativos da Câmara de Lagoa e da Junta de Freguesia de Ferragudo, existe agora uma petição - em papel e online - contra as obras, que já foi assinada por cerca de 1500 pessoas.

O documento refere que as dragagens vão afetar "os valores ambientais, socioculturais e arqueológicos , bem como a vivência da população de Ferragudo e das restantes zonas ribeirinhas".

Na petição, que será remetida ao Presidente da República, Governo e câmaras de Lagoa e Portimão, é pedida "a suspensão de todo o processo de aumento da capacidade do porto".

Entretanto, o presidente da Junta de Ferragudo, Luís Veríssimo, diz ao CM que a autarquia "está a equacionar fazer uma impugnação ao projeto", através de uma "providência cautelar". Além disso, na sexta-feira, será promovida uma vigília contra as obras.n