Pinto Monteiro cumpriu à letra as indicações de Noronha do Nascimento, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para destruir as transcrições das conversas entre o então primeiro-ministro José Sócrates e o ex-ministro Armando Vara, no processo ‘Face Oculta’: as folhas dos autos foram retalhadas, à tesoura, nos sítios onde estavam registados os diálogos.









