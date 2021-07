PJ de Faro e Portimão com casa nova até ao final do ano

A Polícia Judiciária (PJ) de Faro deverá mudar de instalações ainda este ano. A Diretoria do Sul vai passar a funcionar na antiga Escola Superior de Enfermagem, situada em frente ao Estabelecimento Prisional de Faro. O atual edifício, localizado no centro histórico da cidade, deverá ser transformado numa residência universitária.O concurso para a realização das obras de remodelação do novo edifício, apurou o, já foi lançado pela PJ. Está previsto um investimento de 298 mil euros no arranjo do espaço exterior do novo edifício, na recuperação das coberturas e na pintura exterior de todo o imóvel.O secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado, também já deu luz verde para a aquisição e instalação de um sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado no novo edifício, que tem um custo estimado de 223 mil euros. O processo avançou com mais rapidez depois da tomada de posse da nova Direção Nacional da PJ, liderada por Luís Neves, e do novo responsável pela Diretoria do Sul, António Madureira.Mais atrasado está o processo de construção das novas instalações para a PJ de Portimão. Chegou a ser prometida a conclusão do novo edifício no corrente ano, mas as obras ainda não começaram.