PJ investiga morte de aluna que embateu em porta de vidro

A Polícia Judiciária da Guarda investiga as circunstâncias da morte de uma menor de 16 anos na Escola Secundária de Seia. Mariana Cruz terá chocado contra uma porta de vidro que se estilhaçou e lhe provocou ferimentos graves. Um pedaço de vidro de grandes dimensões ficou alojado no tórax, causando-lhe a morte.Na sexta-feira, a escola esteve encerrada e inspetores da PJ estiveram no local a simular vários cenários que possam explicar o acidente. Ao que osabe, estará para já posta de parte a possibilidade do envolvimento de terceiros.