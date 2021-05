"Podia ter sido eu": Onda de apoio à mãe da bebé que morreu esquecida dentro do carro em Lisboa

Uma semana após uma bebé de dois anos ter morrido esquecida dentro de um carro, em Lisboa, está a crescer uma onda de solidariedade para com a mãe que se esqueceu da menina durante cerca de sete horas.







"Quando li a notícia daquela mãe, que numa hora negra, se esqueceu da filha dentro do carro, o meu primeiro pensamento foi "Podia ter sido eu." Podia ter sido eu quando vivi anos a dormir mal, a acordar quatro e cinco vezes na mesma noite, podia ter sido eu quando a privação do sono me transformava o cérebro em papa e eu mal sabia quem era", escreve, lê-se na longa publicação





"Aquela mãe não precisa de julgamentos, nem de acusações. Acreditem, ela já o faz sozinha, ela já o fará sozinha para o resto da vida. Da não vida, porque aquela mãe morreu. Só ela saberá o quanto lhe custa viver, abrir os olhos e respirar. E sobreviver um dia atrás do outro. Ninguém sabe, só ela. Ela não precisa de carregar a nossa culpa."



Recorde-se que, segundo o que o Correio da Manhã noticiou na altura, a mãe, uma gestora de 40 anos, terá saído para levar os três filhos à escola, por volta das 8h00.



Não se sabe exatamente como, mas deixou apenas os mais velhos nos estabelecimentos de ensino: de cinco e sete anos. A menina estaria a dormir quando estacionou a viatura e porque a cadeira estava colocada por trás do banco do condutor não tinha ângulo de visão para perceber que tinha ficado esquecida.

São vários os testemunhos de pais e mães que relatam episódios que podiam ter tido um desfecho semelhante.'Ser Super Mãe é uma Treta', de Susana Almeida foi um dos blogues sobre maternidade que se pronunciou sobre a tragédia.