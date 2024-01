Poeiras do Norte de África afetam qualidade do ar em Portugal. Partículas podem ser prejudiciais para a saúde

Desde domingo que Portugal continental está sob um manto de poeiras oriundas do Norte de África. As poeiras em suspensão, que na última semana atingiram Cabo Verde, as Canárias e o arquipélago da Madeira, chegaram ao continente europeu, afetando a qualidade do ar. Reino Unido, Bélgica e Países Baixos são alguns dos países atravessados pelas partículas.De acordo com Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as poeiras “afetam todo o continente”, mas deverão passar a partir de terça-feira. Com a qualidade do ar afetada, é recomendável que crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e do foro cardiovascular evitem esforços prolongados, limitem a atividade física ao ar livre e que sempre que possível permaneçam no interior dos edifícios.