A ponte a construir sobre o Douro para a futura linha do metro do Porto entre a Casa da Música e Santo Ovídio deverá entrar no Campo Alegre a 10 metros de altura da Via Panorâmica, entre a Casa Cor-de-Rosa da Faculdade de Arquitetura e a casa onde viveu a escritora Agustina Bessa-Luís, ‘aterrando’ no parque de terra batida e ‘mergulhando’ num túnel até à estação, debaixo do estacionamento do Campo Alegre.