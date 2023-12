Dispositivo policial reforçado, pontos de controlo e cortes de trânsito vão garantir a segurança nas festas de Passagem de Ano, em Lisboa e no Porto. As principais celebrações da capital ocorrerão no Terreiro do Paço, com espetáculos do DJ Nuno Luz, Os Quatro e Meia e 13 minutos de fogo de artifício, à meia-noite, sobre o rio Tejo. Na Invicta, o fogo terá oito minutos e será lançado da Praça da República, com o humorista Francisco Menezes em palco. As obras do metro levam à distribuição da festa: We Trust e Richie Campbell nos Aliados, Carolina Deslandes e Jimmy P nos jardins do Palácio de Cristal.









Em Lisboa, haverá pontos de controlo junto às confluências da Avenida Ribeira das Naus com o Largo de Corpo Santo, da Rua do Arsenal com a Praça do Município, ruas do Comércio e da Alfândega com a Rua da Madalena, e ruas do Ouro, Augusta, da Prata e dos Fanqueiros com a Rua de S. Julião. A PSP vai revistar os foliões e alerta que há vários objetos proibidos: garrafas e copos de vidro, guarda-chuvas, capacetes, buzinas de ar comprimido, apontadores laser, megafones, paus para tirar selfies, bancos e cadeiras - além do óbvio (armas, explosivos e droga).

No Porto, “vai haver revistas em determinados espaços, nomeadamente nos Aliados, para que não haja qualquer problema”, indicou esta quinta-feira o comandante da PSP do Porto. As restrições são semelhantes às de Lisboa, mas há uma exceção: serão permitidas garrafas de champanhe para “garantir que a tradição é mantida na cidade do Porto”, segundo o superintendente Pedro Neto Gouveia. Haverá especial atenção a cidadãos com mobilidade reduzida e 100 casas de banho públicas.





No Porto, a previsão é de chuva na noite de Passagem de Ano. Em Lisboa, a chuva dá tréguas.







Em Lisboa, há proibição de trânsito nos acessos à Praça do Comércio, a partir das 16h00 de domingo e condicionamentos nas vias adjacentes. No Parque das Nações também há condicionamentos. Nos transportes, a Carris reforça o serviço. O transporte fluvial também é reforçado (barcos extras às 03h00 e às 04h00 no Cais do Sodré e Terreiro do Paço). O Metro não anunciou prolongamento de horário (no ano passado as estações fecharam à 01h00).

A Praça da República, no Porto, e as vias que dela irradiam ficarão fechadas ao trânsito das 21h00 de domingo à 01h30 de segunda-feira. Nos Aliados e zona circundante, será das 21h00 às 07h00. O metro do Porto circulará toda a noite, à exceção da Linha Violeta e estação dos Aliados. A STCP terá o quádruplo da oferta habitual: viagens a cada 15 minutos.