Vai festejar a passagem de ano em Lisboa? Veja as restrições à circulação e conheça as indicações da PSP

A Polícia de Segurança pública (PSP) de Lisboa irá reforçar as medidas de segurança e contribuir para o decurso em segurança as festas da passagem de ano na Praça do Comércio.

O dia será marcado por condicionamentos da circulação rodoviária em diversas artérias e pela criação de pontos de controlo do acesso das pessoas à Praça de Comércio, local onde vão decorrer as maiores festividades.

Em comunicado, a PSP refere que a partir das 16h00 do dia 31 de dezembro de 2023, será proibido o acesso de veículos à Praça do Comércio, assim como a limitação à circulação nas artérias adjacentes, como:

A Avenida 24 de julho, no sentido do Cais do Sodré; Rua de São Paulo e artérias adjacentes; Largo Barão Quintela e artérias adjacentes; Rua do Alecrim e artérias adjacentes; Largo do Chiado; Rua Victor Cordon e artérias adjacentes. Também todas as artérias da Baixa Pombalina situadas entre a Praça Dom Pedro IV, a Praça da Figueira e a Praça do Comércio; Cais do Sodré; Largo do Duque de Terceira; Largo do Corpo Santo; Rua do Arsenal; Avenida da Ribeira das Naus; Avenida Infante Dom Henrique, entre a Praça do Comércio e o Viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque; Rua da Alfândega; Rua do Cais de Santarém; Largo do Terreiro do Trigo; Rua do Terreiro do Trigo e Rua do Jardim do Tabaco.

No Parque das Nações, será ainda proibido circular na Avenida da Boa Esperança, na Rua do Bojador e na Rotunda do "Altice Arena" bem como aceder à Alameda dos Oceanos no sentido do Centro Comercial Vasco da Gama entre as 23h20 e a 1h00.

A abertura da circulação das vias, será feita a partir das 5h00 do dia 1 de janeiro.

Quanto às entradas para o evento poderão ser feitas através das ruas:

Avenida Ribeira das Naus/Largo de Corpo Santo; Rua do Arsenal/Praça do Município; Rua Aurea/Ouro com a Rua de São Julião; Rua Augusta com a Rua de São Julião; Rua da Prata com a Rua de São Julião; Rua dos Fanqueiros com a Rua de São Julião; Rua do Comércio com a Rua da Madalena; Rua da Alfândega com a Rua da Madalena.

A PSP deixa alguns conselhos, entre os quais: ir para os locais das festividades com antecedência; usar transportes públicos; evitar entrar em locais em que exista uma grande concentração de pessoas; evitar transportar para o local das festividades carrinhos de bebés ou cadeiras para não condicionar as pessoas de mobilidade reduzida; não consumir álcool no caso de conduzir; ao estacionar na via pública não condicionar o perímetro de passagem de viaturas de emergência e em caso de ser preciso a intervenção da PSP, ligar para o 112 ou para o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Há, também, alguns objetos considerados proibidos como: garrafas de vidro; guarda-chuvas; capacetes; aramas de fogo e armas brancas; apontadores de laser; selfie sticks; megafones; bancos ou cadeiras; explosivos e drogas.