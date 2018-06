Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia ucraniana detém 56 manifestantes contra marcha gay

Detenções ocorreram no seguimento de brigas antes da marcha anual gay, em Kiev.

09:15

polícia da Ucrânia deteve 56 membros de grupos nacionalistas em Kie, este domingo, no seguimento de brigas antes da marcha gay anual, informou o serviço de imprensa da polícia.



No início da manhã, mais de 150 manifestantes de extrema direita tentaram bloquear a rota da marcha pelo centro de Kiev.



Um grupo de extrema direita afirmou que a polícia cercou os manifestantes, atacando-os com gás lacrimogeneo. "Veja como eles protegem 'as minorias sexuais' e violam os direitos dos cidadãos comuns de Kiev", disse a agência através de uma publicação no Facebook.



Recorde-se que já em 2015, a marcha gay teria sido interrompida por ataques violentos, situação controlada nos anos seguintes pelo reforço da presença policial.



Na semana passada, porém, as principais organizações de direitos humanos repreenderam as autoridades pela falta de ação da polícia em resposta à crescente violência contra minorias étnicas, ativistas dos direitos das mulheres e lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros.