Polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em Arizona

A polícia disparou na noite de sexta-feira gás lacrimogéneo das janelas do edifício do Capitólio de Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos, para dispersar centenas de manifestantes, após o Supremo Tribunal reverter o direito ao aborto.

Os senadores estavam a trabalhar para concluir a sessão parlamentar de 2022, quando milhares de manifestantes se reuniram no terreno junto ao parlamento de Arizona, em Phoenix, divididos em grupos que condenavam ou apoiavam a decisão da supermaioria conservadora no Supremo Tribunal.

Membros da polícia de intervenção dispararam gás lacrimogéneo, após manifestantes terem começado a bater nas portas de vidro do edifício do Capitólio, avançou a televisão local KPHO-TV.