A poluição por partículas finas no ar provocou 4900 óbitos em Portugal, há dois anos, valor que representa 39% do total de mortes prematuras no País em 2019, avançou a Agência Europeia do Ambiente (AEA). Centenas de vítimas mortais foram esta segunda-feira também atribuídas a duas substâncias: fragmentos de dióxido de azoto mataram 540 portugueses e o ozono vitimou 270.