Ponte Luiz I reabre após obras de 4,2 milhões de euros

Um ano e meio depois do início das obras de requalificação, o tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, reabre esta sexta-feira à circulação automóvel. O investimento ronda os 4,2 milhões de euros. As obras iniciaram-se em outubro de 2021 e incidiram na reparação de anomalias e no reforço da travessia.A previsão inicial para a conclusão dos trabalhos era de um ano, mas a degradação e a descoberta de novos problemas na estrutura atrasaram a abertura. Uma derrapagem que se estendeu também ao custo da obra - estava orçada em 3,3 milhões de euros, mas devido à intervenção mais complexa do que o esperado e à crise de matérias-primas, acabou por ficar nos 4,2 milhões.Além desta renovada travessia rodoviária, as duas cidades vão ganhar nos próximos anos uma nova ligação - a Linha Rubi do metro do Porto.Sobre a infraestrutura, a empresa admitiu esta quinta-feira que o concurso público poderá ser lançado em maio para evitar que fique deserto, enquanto são ultimados os preparativos do procedimento.