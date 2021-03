O concurso de ideias foi lançado esta terça-feira, a travessia - sem pilares no rio - custará 50 milhões de euros. Mas esta será a obra icónica de um conjunto de investimentos de quase mil milhões de euros em linhas de metro no Grande Porto, a executar até 2026.



A ponte ligará a zona da Faculdade de Letras, no Campo Alegre (Porto), à VL8, junto ao Arrábida Shopping (Gaia), ficará a uma quota ligeiramente mais alta do que a ponte da Arrábida, e servirá uma nova linha, entre a Casa da Música, as Devesas e Santo Ovídio, estimada em 300 milhões de euros, com financiamento da ‘bazuca’ europeia. Terá vias pedonais e ciclovia.





Prontas a arrancar estão duas obras de 407 milhões: o prolongamento da linha Amarela até Vila d’Este, Gaia, que inclui um viaduto sobre a A1 e um túnel; e a construção da linha Rosa, entre S. Bento e a Casa da Música, Porto. Visam retirar do trânsito 22 mil veículos e ficarão concluídas em 2024.





Esta terça-feira, o ministro Matos Fernandes disse ainda que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, está incluída a linha de MetroBus (autocarros elétricos) entre a Boavista e a praça do Império, que custará 83 milhões, e uma nova linha de 155 milhões em Gondomar.



“Entre outras que, em breve, falaremos”.