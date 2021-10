Orçamento máximo de 70 milhões de euros, conclusão de obra até 2025 e ainda sem nome. A nova ponte sobre o rio Douro, que vai servir a linha do Metro do Porto, já tem três projetos finalistas - a empreitada deverá ser adjudicada no dia 7 de dezembro.Entre as 28 propostas recebidas, o júri do concurso atribuiu o primeiro lugar - e respetivo prémio de 150 mil euros - ao consórcio liderado pela empresa Edgar Cardoso, nome do engenheiro que projetou a Ponte da Arrábida, perto da qual vai ficar a nova travessia.