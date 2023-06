A noite mais longa do ano na cidade do Porto está aí à porta. As festividades de São João marcam o reencontro da cidade com as gentes e tradições e a festa está garantida. Há música para todos os gostos, animação, muitas marteladas e o tão esperado fogo de artifício que, durante 16 minutos, promete deixar todos de olhos postos no céu.









Ver comentários