População sai à rua para aproveitar o sol em Sines durante Estado de Emergência. Veja as imagens

Aproveitando o domingo de sol, foram dezenas as pessoas que saíram de casa e aproveitaram o bom tempo para dar um passeio na marginal de Sines.

Com uma vista sobre a baía da cidade, a população aproveitou para passear o animal de estimação, caminhar, passear de bicicleta, correr ou mesmo apanhar um pouco de sol na praia.

Em tempo de pandemia, a população evitou ajuntamentos e demorou o menor tempo possível na sua atividade.

Ao final da manhã, a GNR passou pelo local e através do sistema sonoro de uma viatura militar recomendou à população para ir para casa, o que poucos cumpriram.

Os dados relativos ao COVID-19 divulgados neste domingo, relativos ao Litoral Alentejano são animadores, pela primeira vez o número de recuperados é superior ao de infetados.

Desde o dia 1 de março, já foram infetadas 35 pessoas na região do Litoral Alentejo, 19 delas já estão recuperadas.

O concelho de Alcácer do Sal regista 5 casos, três deles já recuperados. Santiago do Cacem conta com 14 casos, 8 deles já recuperados. Grândola tem registados 11 casos, 5 já recuperados. Em Sines há registo de 2 casos, 1 deles recuperado e Odemira conta com 3 casos, dois deles já recuperados.

Há apenas um doente internado no Hospital do Litoral Alentejano, todos os outros estão a recuperar em casa acompanhados pela autoridade de saúde.

Em todo o Alentejo há agora 187 casos, e há a registar uma vítima mortal em Beja.