O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) prevê que no final do mês de maio Portugal tenha 60 mil casos de Covid-19 por dia, cerca do dobro dos valores atuais, e ao nível dos números mais altos de sempre da pandemia, registados em janeiro.



A previsão do INSA foi anunciada pela ministra da Saúde, Marta Temido, que, apesar do agravamento da situação, ainda não foi esta quarta-feira que anunciou as medidas mais reclamadas: o regresso da máscara obrigatória em espaços interiores e dos testes gratuitos.









