Portugal Air Summit volta a decorrer entre 9 e 12 de outubro de 2024 em Ponte de Sor

A cimeira aeronáutica Portugal Air Summit (PAS) vai regressar em 2024 ao Aeródromo Municipal de Ponte de Sor (Portalegre), entre os dias 09 e 12 de outubro, anunciou este sábado a organização do evento.

Promovido pelo município em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor (ACIPS), entre outras entidades, o PAS 2024 vai dar destaque a temas como o "Conhecimento e oportunidades", "Sustentabilidade", "Transição Digital", "Visão estratégica e Investimentos", "Regulamentação" e "Líderes para o Futuro".

À margem do "PAS Take Off para 2024", que decorre até domingo no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, o presidente do município, Hugo Hilário, explicou na quinta-feira à agência Lusa que o certame, "quer por uma questão de sustentabilidade, quer por uma questão de não conflitualidade" de agendas com outros eventos internacionais, vai passar para uma vertente bienal, a partir de 2024.

"O PAS posicionou-se ao nível de outros eventos internacionais, nós decidimos passar o PAS na sua vertente internacional para bienal", disse.

"Este ano, porque é a primeira vez que o fazemos e para não perdermos obviamente as ligações, relações institucionais que temos com vários parceiros por todo o país e até no estrangeiro, entendemos que não devíamos desgarrar o evento e não o assinalar desta forma mais simbólica e mais reduzida, aquela que seria a passagem para esse novo modelo que é o bienal", acrescentou.

O autarca garantiu que o evento "vai continuar" em Ponte de Sor, mas não descarta a possibilidade de outra entidade ou município promover o evento nos anos em que não cabe à Câmara de Ponte de Sor essa missão.

"Se nos anos que não for realizado em Ponte de Sor, algum município, alguma parceria se posicionar para que ele se possa realizar noutras paragens, caberá ao município, que é o único e exclusivo dono do evento, cuja marca registada é do próprio município, decidir se isso faz sentido ou não dentro daquela que é a estratégia do município", disse.

O programa, até domingo, integra também iniciativas lúdicas relacionadas com o Festival Internacional de Balões de Ar Quente e a "ARC Air Race Championship".

A "ARC Air Race Championship" pretende recriar o ambiente de demonstração de corrida na albufeira de Montargil, com os pilotos a "testarem os seus limites e os das máquinas" que vão pilotar, destacou a organização.

Já o Festival Internacional de Balões de Ar Quente do Alentejo tem para oferecer aos interessados várias iniciativas, nomeadamente voos livres e batismos de voo.