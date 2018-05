Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal com duas escolas entre as 50 melhores do mundo

Universidades portuguesas foram distinguidas no 'ranking' do jornal britânico Financial Times.

Por Lusa | 14.05.18

As formações para executivos de quatro escolas de negócios de universidades portuguesas foram distinguidas no 'ranking' do jornal britânico Financial Times, que coloca a Católica Lisbon e a Nova SBE entre as 50 melhores do mundo.



No 'ranking' que combina as avaliações obtidas nos dois tipos de programas de formação analisados - programas abertos e programas feitos à medida para as empresas - a Católica Lisbon Shool of Business and Economics surge na 40.ª posição e a Nova School of Business and Economics (SBE) fecha a lista, no 50.º lugar.



Numa análise separada, é na tabela dos programas de formação abertos que surgem mais escolas portuguesas: para além da Católica Lisbon em 50.º lugar, e da Nova SBE em 57.º, aparecem ainda a Porto Business School (a faculdade de Economia da Universidade do Porto) no 69.º posto e a ISCTE Business School a fechar este 'ranking', no 80.º lugar.



Nas formações feitas à medida, que elenca 90 escolas de todo o mundo, surgem apenas três portuguesas, com a Católica Lisbon a ser a melhor classificada nesta tabela, em 42.º lugar, seguindo-se a Nova SBE em 62.º e a Porto Business School em 75.º lugar.



Em comunicado, a Católica Lisbon destacou o facto de esta ser a sua 12.ª aparição consecutiva na lista de melhores escolas do Financial Times.



Nuno Fernandes, diretor da Católica Lisbon, citado pelo comunicado destaca que a classificação da instituição "muito se deve ao acumular de experiência, qualidade e de competências necessárias para responder a projetos ambiciosos como são aqueles que os profissionais e empresas hoje exigem".



A escola do Porto, também em comunicado, afirma que "estes resultados confirmam o caminho que a Porto Business School tem vindo a percorrer, primando pela qualidade da sua oferta formativa, pela sua forte proximidade ao tecido empresarial, mas também pelas parcerias internacionais que tem vindo a desenvolver, como é o caso da colaboração com o IMD e a London Business School na formação para executivos".



"A presença contínua da NovaSBE reforça o nosso progresso e a nossa marca junto dos nossos pares globais e, principalmente, permite-nos estimular ainda mais o nosso mercado, no qual as necessidades de formação e desenvolvimento são muito significativas" considerou ainda o diretor executivo da Nova SBE Executive Education, Luís Rodrigues, também citado num comunicado.



Em termos globais, o 'ranking' combinado é liderado pela espanhola IESE, seguindo-se em 2.º lugar a IMD (Suiça/Singapura) e a Insead (França/Singapura/Emirados Árabes Unidos).



Na tabela dos rankings dos programas de formação feitos à medida a IESE mantém a liderança, seguindo-se a Duke Educate Corporation (EUA/Reino Unido/África do Sul/Singapura) e a IMD (Suiça/Singapura).



Nos programas de formação abertos a liderança foi entregue à IMD, seguindo-se a Saïd Business School da britânica Universidade de Oxford e a espanhola IESE.



O 'ranking' do Financial Times analisa as instituições de ensino a partir de informação recolhida junto de alunos, direções das escolas e empresas relativamente a critérios predefinidos.