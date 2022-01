MNE e Marrocos assinam acordo para permitir que marroquinos vivam e trabalhem legalmente em Portugal

Os Ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e de Marrocos assinaram hoje um acordo de mobilidade laboral entre os dois países. O acordo enquadra processos de migração laboral legais, seguros e ordenados, cumprindo assim o Pacto Global de Migrações das @NacoesUnidas. pic.twitter.com/zEHSgPcupO — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) January 12, 2022

Portugal e Marrocos assinaram esta quarta-feira um acordo sobre a contratação e estada de trabalhadores marroquinos em conformidade com o ordenamento jurídico nacional e em igualdade de direitos e obrigações com os trabalhadores portugueses.O acordo foi assinado durante uma videoconferência pelos ministros dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, e marroquino, Nasser Bourita."O objetivo é continuar a construir aquilo que é a verdadeira alternativa aos tráficos e às migrações irregulares, que é canais legais regulares, seguros, ordenados de migração", disse Augusto Santos Silva à Lusa e à RTP no final da entrega de prémios de um concurso escolar sobre os 75 anos da ONU, que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.A negociação deste acordo foi anunciada pelo Governo depois de, no final de 2019, terem começado a surgir casos de marroquinos a tentar desembarcar ilegalmente na costa do Algarve, levantando suspeitas de uma nova rota de migração ilegal.O acordo permitirá que os marroquinos poderão trabalhar em Portugal em "estrita conformidade com o ordenamento jurídico nacional e em igualdade de direitos e obrigações com os trabalhadores portugueses", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.