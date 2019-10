Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças mentais

Angústia ou tristeza prolongada, dificuldade em adormecer ou manter o sono, pensar que é inútil, sentir-se um peso para os outros ou ter vontade de morrer são sinais a que deve estar atento e, segundo os especialistas, são razões para procurar ajuda médica.Com uma tendência de aumento, estima-se que mais de um quinto dos portugueses sofra de uma perturbação psiquiátrica. A maior parte das doenças mentais manifesta-se geralmente antes dos 24 anos e a depressão é a que mais preocupa os médicos.A idade e o género são fatores que fazem variar a incidência destas perturbações, com as mulheres e os jovens a representarem a grande maioria dos casos. "Enquanto as mulheres registam mais perturbações de ansiedade, depressão e doença bipolar, os homens apresentam mais perturbações de controlo de impulsos e perturbações por abuso de substâncias", afirma o psiquiatra António Pissarra.Apesar de Portugal ser o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças mentais, o psiquiatra considera que ainda há um longo caminho a percorrer. "Muitas pessoas pensam ainda que as doenças mentais não têm cura e que não há nada a fazer". No entanto, "os tratamentos farmacológicos e psicoterapêuticos são eficazes e melhoram muito a qualidade de vida dos doentes", esclarece o médico.As adições a substâncias também constituem formas de doença mental, por isso "é importante promover o combate ao estigma e aos preconceitos associados às doenças mentais, favorecendo a inclusão".Cinco doenças mentais, nomeadamente a depressão, esquizofrenia, doença bipolar e perturbações associadas ao consumo do álcool e perturbação obsessiva-compulsiva, estão entre as dez primeiras causas de incapacidade e dependência psicossocial."A tolerância social ao consumo de álcool leva a que o abuso e dependência desta substância não sejam encarados como doença mental", embora seja "a principal toxicodependência em Portugal", completa António Pissarra. Nestes casos, a procura por ajuda é feita de forma muito tardia.De acordo com o relatório ‘Health at a Glance 2018’, Portugal está entre os países com maior prevalência de demências: 20 em cada mil habitantes sofrem de doenças mentais.Pessoas desempregadas, que trabalham em excesso ou as que trabalham por turnos são mais suscetíveis de terem uma pior saúde mental.O estado civil é um fator que, de acordo com os especialistas, também tem influência no número de casos de doenças mentais, assim como na sua gravidade. Por isso as pessoas separadas e viúvas apresentam uma maior frequência de perturbações psiquiátricas e de maior gravidade.António Pissarra Psiquiatra, Casa Bento Menni, GuardaAntónio Pissarra –As perturbações de ansiedade são as que apresentam uma prevalência mais elevada, seguidas pelas perturbações do humor.– Podem ter um efeito profundo na vida das pessoas. Estas doenças são as que têm maior responsabilidade no absentismo e na diminuição da produtividade. Crianças e jovens com uma pior saúde mental têm piores resultados escolares e piores oportunidades de emprego, e os adultos com má saúde mental são menos produtivos e mais sujeitos ao desemprego. No caso dos idosos com problemas mentais, ficam mais isolados e menos ativos na sociedade.