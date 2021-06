Portugal já começou a emitir os certificados digitais Covid-19. Saiba como pedir o seu

Portugal já começou a emitir os certificados digitais Covid-19 para pessoas vacinadas contra a doença.

Através do Portal do SNS24, a partir desta quinta-feira, pode obter o certificado. Existem três tipos de documentos, o certificado de vacinação, que comprova que a pessoa foi vacinada contra a Covid-19; o certificado de teste, que comprova que a pessoa tem resultado negativo em teste à Covid e o certificado de recuperação, que comprova que a pessoa teve Covid-19, mas já recuperou da doença.

No Portal do SNS pode seguir as instruções e escolher o tipo de certificado que pretende. Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado para o email indicado, sem custos associados. O documento é escrito em português e em inglês.

O Governo comunicou que em breve, será possível obter os certificados noutras plataformas, bem como aceder ao certificado de testes moleculares rápidos.

Há ainda um sistema de verificação do Certificado Digital a ser desenvolvido que funcionará através de uma aplicação móvel de leitura. Este mecanismo encontra-se em fase de conclusão de testes-piloto.



Os sistemas europeus de verificação devem estar todos em vigor a partir do dia 1 de Julho.