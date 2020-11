Portugal já vende casacos 'nacionais' com tecnologia anti-coronavírus

Os novos casacos com proteção anti-coronavírus já estão à venda em Portugal através da plataforma Springkode . Depois de disponibilizadas as máscaras que inativam a SARS-Cov-2, aparecem agora os casacos que utilizam a mesma tecnologia para travar o vírus.O design e confeção dos casacos ficou a cargo da Confeções Manuela & Pereira e a tecnologia anti-covid foi aplicada pela Estamparia Têxtil Adalberto.Na descrição do produto pode ler-se: "Casaco com acabamento antivírico, antibacteriano e repelente no seu tecido. Combinando o casaco com a tua máscara vais sentir-te mais protegido na tua rotina diária. Oferta de luva com propriedades antimicrobianas para poderes abrir e fechar portas sem teres de tocar em nada! Casaco de trespasse com botões, apresenta um fit regular, palas nos bolsos frontais e um forro contrastante". "Este casaco deve ser utilizado em conjunto com a máscara, respeitando todas as restantes recomendações da OMS: higienizar as mãos continuamente e manter a distância social de 2 metros", refere ainda a plataforma.O casaco tem um valor de 119 euros e a gabardina custa 92 euros.