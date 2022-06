Portugal perdeu 40 mil dadores regulares de sangue entre 2011 e 2021. Esta redução teve “forte impacto na disponibilidade de sangue nos serviços de saúde”, alerta o presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodabes), Alberto Mota.



No Dia Mundial do Dador de Sangue - hoje assinalado -, o dirigente sublinha que “o apoio de 530 mil euros para este ano ainda não foi entregue pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação”.









Ver comentários