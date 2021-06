Ver comentários

Portugal perdeu 18 280 alunos do ensino básico e secundário no ano letivo 2019/2020, uma quebra de 1,1% face ao ano letivo anterior. O País continua assim uma tendência de descida iniciada há mais de uma década e determinada, em grande parte, pela quebra da natalidade. Entre 2010 e 2020, Portugal sofreu uma redução de 328 682 estudantes, o que representa um corte de 17%, quase um quinto do total.