Portugal regista número mais baixo de casos ativos de Covid-19 num mês

Desde 6 de novembro que não havia um número tão baixo de casos ativos de Covid-19 em Portugal. Na quinta-feira estavam ativos 73 712 casos, menos 164 face ao dia anterior. Mais baixo só no dia 6 de novembro, quando havia 72 945 casos ativos da doença. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, em 24 horas houve 4935 novos casos, 79 óbitos e 5020 recuperados.









De acordo com o relatório ‘Indicadores de contexto para a pandemia Covid-19 em Portugal’, do Instituto Nacional de Estatística, o número de novos casos semanais desceu 40% em duas semanas, passando de 44 998, entre 11 e 18 de novembro, para 27 224 entre 25 de novembro e 2 de dezembro.