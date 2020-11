Portugal atinge recorde de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia

Na terça-feira registou-se o número mais elevado de óbitos por Covid-19 num só dia desde o início da pandemia: 82. A esmagadora maioria (80) foram de pessoas com 70 ou mais anos de idade, sendo que 65 dos mortos tinham mais de 80 anos.









Desde dia 1 de novembro já se contabilizam 596 mortos devido ao coronavírus, quase um quinto (19 por cento) do total de 3103 óbitos registados desde março em Portugal. Em 11 dias, o SARS-CoV-2 já matou mais pessoas em Portugal que durante todo o mês de outubro, quando morreram 536 com Covid-19.

O boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde mostra que voltou a subir o número de casos ativos: são mais 1378. Dos 4935 novos casos confirmados, 2845 (57 por cento) verificaram-se na região Norte. Os dados revelam que do total de casos em Portugal desde março (192 172), quase metade (94 057, 49 por cento) são residentes nos concelhos nortenhos. É de esperar que até ao final da semana os números coloquem o Norte com metade dos casos totais confirmados em território nacional.





Uma tendência que se tem vindo a agravar nas últimas semanas é a percentagem de casos ativos face ao total de confirmados. A 11 de setembro representavam 28 por cento do total, número que subiu para 36 por cento a 11 de outubro e que esta quarta-feira já estava nos 41%.





Para isto contribui o facto de em apenas um mês ter havido 106 598 novos casos e 57 550 recuperados. Ou seja, por dia, por cada dois novos doentes que são confirmados com Covid-19, há um recuperado. No relatório de quarta-feira, voltou a bater-se um novo máximo de casos ativos: 78 716, o dobro do que se registava a 19 de outubro.





Estes dados acabam por se refletir nos internamentos: se há um mês havia 967 doentes nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (843 em enfermaria e 124 em Unidades de Cuidados Intensivos), às 24h00 de terça-feira havia três vezes mais: 3176, 391 dos quais estavam em Cuidados Intensivos. Face ao dia anterior, há mais 52 internados nos hospitais do SNS.





pormenores



Taxa por 100 mil



A taxa de incidência em Portugal de novos casos nos últimos 14 dias por cada 100 mil habitantes é de 620,6. Já a taxa de óbitos por 100 mil é de 6,9.



Acima dos 400



Na terça-feira morreram 377 pessoas em Portugal. Os óbitos por Covid-19 representaram 21,7%. O dia com mais óbitos desde março foi 4 de abril: 421.



Mais homens



A Covid-19 tem vitimado mais homens (1590) do que mulheres (1513). No entanto, há mais casos de doentes do sexo feminino (105 147) que masculino (87 025).