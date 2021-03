Portuguesa quer subir sete cumes mais altos do mundo

Ema Dantas vai tentar ser a primeira mulher portuguesa a subir aos sete cumes mais altos do mundo, uma aventura que teve início em 2017 e termina entre abril e maio deste ano no Evereste, 8848 metros acima do nível do mar."Se uma mulher de 53 anos, avó, com um metro e meio de altura, portuguesa e com medo de alturas, conseguir subir ao Evereste, nós mulheres conseguimos fazer tudo", afirmou a empresária, natural do concelho de Miranda do Douro e que reside no Canadá desde os seus quatro anos.Ema Dantas acredita que, "se as mulheres se apoiarem mais umas às outras", é possível "superar todas as barreiras".