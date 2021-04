Os portugueses apostaram em média 19,5 milhões de euros por dia em jogos online nos últimos três meses de 2020. No total, no quarto trimestre do ano passado, foram gastos 1754,9 milhões de euros em jogo online (1409,5 milhões em jogos de fortuna ou azar e 345,4 milhões em apostas desportivas à cota) – o que dá 812 500€ por hora, 13 541€ por minuto ou 225 € por segundo.Os dados são dos Serviç...