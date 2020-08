Praias de Carcavelos e de São Pedro do Estoril interditadas a banhos

As praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril foram esta terça-feira interditadas a banhos após ter sido detetada a presença de Medusa Velella nestas praias.



Segundo o site da Autoridade Marítima Nacional, o "Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais mandou hastear a bandeira vermelha, interditando a ida a banhos nestas praias, por uma questão de salvaguarda dos banhistas, após ter recebido o alerta para o aparecimento destes organismos pelos nadadores-salvadores destas praias".

A praia voltará a ter bandeira verde "assim que estiverem reunidas todas as condições de segurança".