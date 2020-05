Praias de Grândola com vídeovigilância

A Câmara Municipal de Grândola, em parceria com outras entidades, instalou câmaras de vídeovigilância em três das principais praias do concelho, nomeadamente, Melides, Carvalhal e Comporta.

A novas câmaras permitem visualizar 24 horas por dia, 7 dias por semana e em tempo real, os areais, o estado do mar e as condições atmosféricas.

Este serviço vai ainda permitir aos utilizadores "verificarem o grau de afluência da praia", uma informação particularmente importante nesta época balnear que inicia no próximo dia 6 de junho com um conjunto de regras e condicionalismos devido à pandemia da COVID 19.

Na praia de Melides, Carlos Oliveira, afirmou ao CM que "é uma boa medida ao nível da segurança, e assim podemos ver como está o mar e a ocupação da praia". Já Ana Santos, desconhecia a existência da câmara, mas mesmo assim afirma "não ter nada contra, quem não se sentir à vontade pode sempre procurar outra praia aqui ao lado".

Quanto às medidas de segurança para frequentar as praias, nomeadamente o distanciamento, todos os banhistas ouvido pelo CM concordam e afirmam cumprir.

Manuel dos Santos, que frequenta a praia há 30 anos, explicou que "concordo com as medidas e todos devem cumprir. Aqui é fácil, o concelho de Grândola tem 45 quilómetros de praias e há espaço para todos".

O serviço disponibilizado pela MEO Beachcam em parceria com a Câmara Municipal e proprietários de apoios de praia, surge no âmbito da valorização do Património Natural do território, e tem como objetivo "dotar as praias de Grândola de equipamentos que permitam aos desportistas e à população em geral verificar as condições meteorológicas, a ocupação do areal, a temperatura, as condições do mar e do vento".