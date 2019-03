Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preservativo é a única barreira a doenças

Sexo oral desprotegido também transmite infeções bacterianas.

Por Bernardo Esteves | 09:21

O preservativo continua a ser a principal arma contra as DST.



"Ainda é o único método barreira, apesar de não ser 100 por cento eficaz", explica a médica Jacinta Azevedo, defendendo que, desde o aparecimento da terapêutica antirretroviral de alta potência contra o VIH/Sida, passou a haver um abrandar da preocupação.



"Na nova geração, que não assistiu à perda de amigos e familiares com Sida, há uma maior despreocupação, o que, juntamente com o aumento dos encontros sexuais rápidos, pode ser uma explicação para o aumento dos casos de DST neste século", refere a especialista, frisando que infeções bacterianas como a sífilis, gonorreia e clamídia também se transmitem por sexo oral se não for usado preservativo.



Também a médica Irina Ramilo sublinha a importância do preservativo e deixa um aviso: "Não elimina totalmente a possibilidade de contrair uma DST, porque quer no caso do herpes genital quer no vírus do papiloma humano pode haver lesões periféricas e haver transmissão mesmo com preservativo."



Magic Johnson foi um dos primeiros com VIH a salvar-se

O antigo basquetebolista americano Magic Johnson foi uma das primeiras pessoas no Mundo com VIH que se salvou graças aos antirretrovirais nascidos a meio da década de 1990.



Com os novos remédios a doença não evoluiu para a fase da Sida. O antigo jogador tem hoje 59 anos.